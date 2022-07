Japorã realiza campanha de erradicação do trabalho infantil

Durante o mês de Junho, o CREAS em parceria com o conselho tutelar do município realizou a campanha de erradicação do trabalho infantil.

Trabalho infantil refere-se ao emprego de crianças em qualquer trabalho que priva-as da sua infância, interfere na capacidade de frequentar a escola regularmente e é considerado mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigoso e prejudicial.

sendo assim, a assistência social do município, através da equipe técnica do CREAS Paefi, em parceria com o conselho tutelar, realizaram diversas ações referente ao tema, como palestras em escolas e panfletagem em locais com grande fluxos de pessoas.

A secretaria de assistêcia social Janete R Gobe Costa, agradece a todos os envolvidos na campanha, a coordenadora do CREAS Thalita Wendland, a assistente social Solange Dutra, e ao conselho tutelar do município pela parceria e empenho, sem deixar de agradecer ao prefeito Paulo Cesar Franjotti por dar todo o suporte para que a campanha pudesse ser realizada.

Fonte: TV Sobrinho MS