Prefeitura de Itaquiraí torna obrigatório o uso de crachás para servidores municipais

A partir desta segunda-feira, dia 11 de julho, os servidores públicos da prefeitura de Itaquiraí passarão a usar em horário de expediente um crachá de identificação pessoal. O crachá será de uso obrigatório para todos os funcionários da prefeitura, sendo eles contratados, concursado, estagiários, cargos comissionados, incluindo os secretários municipais.

A obrigatoriedade do uso da identificação busca organizar o quadro de servidores e facilitar a vida dos munícipes quanto a identificação das pessoas as quais mantiveram contato durante algum atendimento, bem como, a secretaria pertencente, dependendo da situação, denunciar abusos de poder ou mal atendimento, elogiar se for o caso ou fazer reclamações. A utilização dos crachás traz segurança e confiabilidade para ambas as partes.

De acordo com o prefeito Thalles, o uso da nova identificação trará uma nova imagem aos órgãos e repartições públicas onde cada vez mais se exige profissionalismo, organização e respeito com a população.

Fonte: TV Sobrinho MS