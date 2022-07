Agricultura de Mundo Novo recebeu mais 130 toneladas de calcário

Na última sexta-feira (08), a Secretaria Municipal de Agricultura recebeu 130 toneladas de calcário, na sede próximo ao Parque Industrial I, para atender os produtores rurais do município

A conquista do material é uma parceria com a Câmara Municipal através de emendas impositivas. A programação é de 285 toneladas de calcário no ano.

De acordo com o secretário de Agricultura, Geraldo Lopes, a entrega do produto será feita nesta terça-feira (12). Será concedido em torno de 2 a 4 toneladas para cada produtor, delimitado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.

Ele ainda destacou que são atendidos em torno de 70 produtores municipais, agregando 80% dos agricultores.

O produtor rural que tem interesse em adquirir o produto, deve ir até Agraer para solicitar uma análise do solo de sua propriedade.

Fonte: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.