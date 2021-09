Rua Maringá recebe tubulação e breve irá ter asfalto

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Mundo Novo, voltou ao bairro Copagril, objetivando realizar mais uma obra de drenagem para a aprovação da Caixa Econômica Federal na vinda do recurso do convênio já assinado entre o município e o governo federal, através do banco.

Após colocar quase mil tubos na drenagem no mês de maio, técnicos da Caixa Econômica detectaram que a Rua Maringá precisa ter uma tubulação antiga refeita para que o asfalto possa ser construído.

Serão mais de 300 tubos nesta etapa. A expectativa é que a obra esteja pronta até o final deste mês.

O asfalto no Alto Copagril custará R$ 1.217.171,39. O valor corresponde a R$ 955 mil do governo federal (através de emenda da senadora Simone Tebet) e R$ 262.171,39 do município. Neste valor não consta todo o investimento de drenagem que o município está fazendo.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo