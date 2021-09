Em Eldorado, encapuzados invadem empresa e fogem levando caminhonete, joias e dinheiro

Bandidos encapuzados invadiram uma empresa de som automotivo e fugiram levando uma caminhonete, correntes de ouro e R$ 70 mil em dinheiro. O caso aconteceu na noite de ontem (15), na Rua Mato Grosso do Sul, no Centro de Eldorado.

Conforme boletim de ocorrência, as vítimas de 34 e 43 anos contaram que estavam no comércio por volta das 21h, quando dois homens, um deles armado com pistola, invadiram o estabelecimento, anunciaram o assalto e pediram para apagarem as luzes.

Após a ação, os criminoso fugiram levando uma caminhonete Volkswagen Amarok, de cor branca, com valor aproximado de R$ 280 mil, corrente de ouro no valor de R$ 20 mil, pulseira de ouro de R$ 5 mil, celulares e cartões de crédito, além de R$ 70 mil em dinheiro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado e segue sendo investigado.

Fonte: Jornal do Conesul