PESQUISAS DATAFOLHA SOBRE CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A Record recebeu o título de veículo de mídia que “os brasileiros mais confiam”. O índice foi divulgado pelo Instituto Reuters para Estudo de Jornalismo. No relatório Projeto Trust in News, sobre confiança nas notícias, o canal superou a Globo, líder de audiência no país. A organização usou dados do Datafolha para a projeção.

Pesquisas foram realizadas no Brasil, Índia, Estados Unidos e Reino Unido. Um dos dados revelados pelo estudo colocou o Grupo Record, com Record TV, RecordNews e R7.com, como o veículo de mídia com maior nível de confiança do Brasil, superando emissoras de TV como Globo, SBT, Band, CNN Brasil, GloboNews, entre outras, além de jornais impressos e sites de notícias, com um índice de 68%, quando somados dois grupos, um que “confia totalmente” (26%) e outro “que confia parcialmente” (42%).

O Datafolha ouviu por telefone, entre maio e junho, duas mil pessoas. O trabalho, segundo o Instituto, “visa compreender como diferentes segmentos têm diferentes graus de confiança nas notícias e, assim, ajudar aqueles que estão interessados em conquistar a confiança deste público”.

Band e SBT apareceram em segundo lugar, empatadas com um total de 64% de confiança. A Globo, com TV Globo, Globo News e G1, ocupou a terceira posição, com 59% de índice de confiança. O impresso O Globo ficou em quarto com 58%.

A CNN Brasil, que estreou em março do ano passado com certa predileção ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), registrou 53%. Com 50%, a Folha de S. Paulo anotou a sexta posição. Do mesmo grupo, o Portal UOL surgiu na sequência, em sétimo, pontuando 49%.

O Estado de S. Paulo ocupou a oitava posição com 46%. Registrando 44%, a BBC Brasil foi a nona colocada. O jornal Extra e a TV Brasil empataram na décima posição, ambos com 42%. A pesquisa ainda mostrou os índices dos sites O Antagonista, Terça Livre e Brasil 247, todos com aproximadamente 20% de confiança pelo público brasileiro.