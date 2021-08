Prefeitura de Itaquiraí mantém capacitações constantes para servidores da saúde municipal

A prefeitura de Itaquiraí por meio da secretaria municipal de saúde, está atenta aos atendimentos prestados à população. Os profissionais que prestam os primeiros atendimentos nas unidades de saúde do município, passam de forma contínua por qualificações e capacitações para estarem acolhendo as pessoas de uma maneira mais humanizada.

As recepcionistas desempenham um papel importante para o bom funcionamento da rede municipal de saúde. São as primeiras profissionais que o paciente tem contato, e nada melhor do que encontrar pessoas capacitadas e acolhedoras.