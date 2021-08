Guaíra confirma 92º óbito por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Guaíra, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou nesta terça-feira, 10 de agosto de 2021, o 92º óbito por coronavírus em Guaíra.

A pasta informa também mais 2 casos recuperados e liberados do isolamento. Também informa mais 5 casos positivos. Dos 32 casos positivos ativos, 31 pacientes estão se recuperando em casa, 1 está internado em enfermaria.

NOTA DE FALECIMENTO (COVID-19)

O Município de Guaíra lamenta a morte de mais uma vítima do COVID-19. Até o momento, são 92 vidas guairenses ceifadas pela doença que parece estar controlada, no entanto, continua a deixar famílias sem seus entes amados.

Nesta terça-feira (10), a vítima foi o pai da Vereadora Cristiane Giangarelli, Sr. João Giangarelli.

Seu João Giangarelli tinha 71 anos, problemas de Hipertensão e Diabetes. Diagnosticou positivo para Covid-19 por meio de exame realizado em Laboratório Oficial do Estado. Procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, dia 30/07/2021. Em 01/08/2021, o paciente foi transferido para o Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri na cidade de Palotina-PR. Hoje, 10 de agosto de 2021, o paciente não resistiu e foi a óbito.

João era casado com a professora Cidinha Giangarelli, pai da vereadora Cristiane Giangarelli, Cristiano Giangarelli e Gustavo Giangarelli. O sepultamento já foi realizado dentro dos protocolos sanitários, no Cemitério Central Municipal.

O Prefeito Heraldo Trento lamenta a partida de João Giangarelli e deseja que Deus possa confortar o coração dos amigos e familiares. Ressaltou que a luta contra o vírus não acabou, “Quem ainda não vacinou procure se informar sobre os dias de vacinação, garanta sua imunização, use máscaras, higienize sempre as mãos e mantenha o distanciamento social. Juntos podemos acabar com a transmissão desses vírus que tem deixado um rastro de tristeza inigualável na vida de todos”.