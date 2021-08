Escolinhas esportivas de Mundo Novo voltam a funcionar e matrículas estão abertas na Biblioteca Municipal

As escolinhas esportivas de Mundo Novo, sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Esportes, voltaram a atender seus alunos de forma simultânea com a volta as aulas presenciais (híbridas) nas escolas.

Com treinamentos que respeitam o protocolo estadual, similar as aulas de Educação Física nas redes municipal, privada e estadual de ensino, os monitores estão realizando ações mais individualizadas.

Voltam às atividades das modalidades de Futsal, Voleibol, Basquetebol e Futebol (através de parceria com o URSO). As matrículas podem ser feitas na sede provisória do departamento, localizada na Biblioteca Municipal (ao lado da Praça Oscar Zandavalli, celular 98173-2371). Todas as modalidades, contam com treinos no masculino e feminino para alunos até 17 anos.

Os treinamentos acontecem no Ginásio Sebastião ‘Vermelho’, no Universitário. O Ginásio Antônio Alves Moreira está com o projeto de iluminação aprovado e perto da assinatura do convênio com o Governo do Estado (Fundesporte).

Voleibol – Professor Plínio

Feminino – Segunda-feira (15h00 às 16h00) e Quarta-feira (15h00 às 17h00);

Masculino – Segunda-feira (15h00 às 16h00) e Sexta-feira (15h00 às 17h00);

Basquetebol – Professor Anderson Parminha

Feminino – Sexta-feira (14h00 às 15h00);

Masculino:

Sub 12: Terça-feira (09h30 às 10h30) e Quinta-feira (09h30 às 10h30);

Sub 15: Segunda-feira (14h00 às 15h00) e Quarta-feira (14h00 às 15h00);

Futsal – Professor Jonathan Rancharia

Feminino – Terça-feira (15h00 às 16h00) e Sexta-feira (13h00 às 14h00);

Masculino:

Sub 09 – Segunda-feira (09h00 às 10h30) e Quarta-feira (09h00 às 10h30);

Sub 11 – Segunda-feira (13h00 às 14h00) e Quinta-feira (13h00 às 14h00);

Sub 13 – Terça-feira (14h00 às 15h00) e Quinta-feira (14h00 às 15h00);

Sub 15 e 17 – Terça-feira (16h00 às 17h00) e Quinta-feira (15h00 às 16h30);

Futebol – URSO

Feminino – Domingo, 9h00 (Toca do Urso);

Masculino:

Sub09 – Sexta feira (9h)

Sub11 – Quarta-feira (14h)

Sub13 – Quarta- feira (14h)

Sub15 – Sexta feira (14h)

Fonte: Jandaia Caetano/SEMCOS- Mundo Novo