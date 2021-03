No sábado (27), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira realizaram uma apreensão de contrabando, no interior de Guaíra.

Os Policiais realizavam patrulhamento, durante a Operação Hórus, quando localizaram abandonado em meio a uma região de mata vários volumes contendo produtos diversos de origem estrangeira, sendo agrotóxicos, cigarros, eletrônicos e peças de veículos.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia