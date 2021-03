Em dois meses, mortes por Covid-19 entre pessoas com 20 a 49 anos mais que dobra em MS

Se engana quem pensa que apenas idosos com comorbidades falecem por Covid-19. Em dois meses, as mortes causadas por coronavírus entre pessoas com 20 a 49 anos mais que dobrou em Mato Grosso do Sul. O Estado registrou aumento de 148% de óbitos nesta faixa etária neste mês.

A comparação foi feita com janeiro, quando 37 pessoas nesta faixa etária faleceram por Covid-19. Para o levantamento, o Jornal Midiamax utilizou os microdados da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Assim, neste mês, até esta segunda-feira (29), 92 pessoas com idade entre 20 e 49 anos morreram por coronavírus. Destes, 38 pacientes foram internados em leito clínico e 54 passaram por UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Existe um crescimento desde o início do ano nos óbitos de jovens por causa da Covid-19. Em fevereiro, foram 49 mortes causadas pela doença, cerca de 32% a mais que no primeiro mês de 2021.

Com isso, a letalidade da faixa etária aumentou 64%. Ou seja, de 0,31% que a doença era letal em pessoas de 20 a 49 anos, passou para 0,51%. Desde o início da pandemia, MS registrou 450 mortes neste grupo.

Então, enquanto jovens continuam morrendo por Covid-19 e a doença faz mais vítimas nesta faixa etária, idosos apresentam queda dos óbitos. De acordo com levantamento realizado pelo Jornal Midiamax, caiu 46% o índice de morte em idosos após a vacinação contra o coronavírus em MS.

Fonte: Midiamax