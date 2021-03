No município de Itaquiraí, motorista tenta fugir de abordagem do DOF e tomba carreta carregada de cigarros

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de sábado (27), uma carreta Volvo carregada com 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, durante um deslocamento pela rodovia BR-487, na região de Itaquiraí.

Os militares perceberam a velocidade alta de deslocamento do veículo e resolveram abordá-lo. O condutor ignorou a ordem de parada, mesmo com a utilização de sinais sonoros e luminosos. Conduziu a carreta de forma desordenada invadindo, por diversas vezes, a contramão de direção e colocando em risco a vida dos condutores que seguiam no sentido contrário.

Em determinado momento, o homem de 33 anos de idade, perdeu o controle da direção e capotou o veículo em uma plantação de milho. Os policiais imediatamente o socorreram até o hospital da cidade de Naviraí. Uma segunda viatura do DOF foi acionada para auxiliar na ocorrência.

Um guincho da Concessionária CCR ViaSul desvirou a carreta e realizou o reboque até a Receita Federal em Mundo Novo, onde a carga de cigarros também foi entregue.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Fonte: Jornal do conesul