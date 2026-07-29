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30/07/2026
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    Criminosos arrombam empresa e furtam televisão, monitor e ventilador em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Uma empresa de transportes foi arrombada e teve diversos equipamentos furtados na noite de terça-feira (28), em Guaíra. Entre os objetos levados estão uma televisão de 50 polegadas, um monitor e um ventilador.
    Segundo a Polícia Militar, o funcionário responsável pelo local, que também reside na empresa, informou que saiu por volta das 18h e, ao retornar cerca de duas horas depois, encontrou as portas arrombadas e percebeu que diversos objetos haviam sido furtados.
    Entre os itens levados estão uma televisão LG de 50 polegadas, um monitor de aproximadamente 20 polegadas e um ventilador de pé.
    A equipe policial realizou buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado e os objetos furtados não foram recuperados.
    O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
    Com informações: Ponto da Notícia
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