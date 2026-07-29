Tecnologia – WhatsApp Web ganha chamadas de vídeo e áudio

O WhatsApp anunciou na terça-feira (28) que sua versão Web, usada em navegadores, passou a suportar chamadas de vídeo e áudio. A plataforma disse que a atualização está sendo liberada aos poucos e ficará disponível para todos em breve.

Com a mudança, é possível conversar pelo computador sem baixar nenhum aplicativo. O WhatsApp Web também ganha recursos de outras versões, como compartilhamento de tela e reações, além de uma aba com o histórico de ligações.

Como acontece com as demais mensagens no WhatsApp, chamadas feitas em navegadores são protegidas com criptografia de ponta a ponta, impedindo que elas sejam acessadas por terceiros.

O aplicativo também passou a oferecer a opção de transferir a ligação para outros dispositivos, o que deve ajudar quem conversa em movimento. Com o recurso, é possível passar do dispositivo móvel para o computador – e vice-versa – sem deixar a chamada.

Outra mudança é a sala de espera para liberar a entrada de pessoas na chamada. O recurso é parecido com o que existe em outros serviços de chamadas online e pode ser usado ao criar um link de ligação com a opção “Exigir aprovação para participar”.

Ainda segundo o WhatsApp, a qualidade das chamadas de vídeo melhorou para mostrar imagens em alta definição logo no início da conversa. Além disso, o serviço liberou um recurso de supressão de ruído para fazer a voz de quem está falando ficar nítida mesmo em ambientes barulhentos.

Na última quarta-feira (22), o aplicativo também anunciou mudanças nas versões para iPad e para carros com os sistemas de multimídia CarPlay e Android Auto, que ficaram mais parecidas com a versão para celular.

Portal Guaíra com informações do G1