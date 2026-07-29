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    BPFRON, PRF e Força Nacional apreendem drogas na Ponte Ayrton Senna

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Uma ação integrada entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional resultou na apreensão de mais de 29 quilos de drogas na tarde de terça-feira (28), na Ponte Ayrton Senna, em Guaíra.

    A abordagem ocorreu em um ônibus interestadual, que fazia a linha Campo Grande (MS) a Florianópolis (SC).

    Durante a fiscalização dos passageiros, as equipes perceberam o nervosismo de um homem de 22 anos. Questionado, ele admitiu que transportava entorpecentes no compartimento de bagagens.

    Na vistoria, os policiais encontraram 29,160 quilos de maconha, distribuídos em 47 tabletes, além de 40 gramas de maconha do tipo Ice, droga de alta concentração e elevado valor comercial.

    O suspeito informou que recebeu os entorpecentes em Mundo Novo (MS) e que faria a entrega em Joaçaba (SC).

    O jovem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com as drogas, à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra. Segundo as forças de segurança, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 70 mil.

    Com informações: Ponto da Notícia

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