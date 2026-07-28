Acusado de matar adolescente indígena em Guaíra é condenado a 31 anos de prisão

Um homem de 68 anos foi condenado a 31 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio da adolescente indígena Jessicléia Martins, de 17 anos, integrante da comunidade Avá-Guarani, em Guaíra.

A decisão foi tomada na última sexta-feira (24), após julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. O réu, que já estava preso preventivamente, permanecerá detido para o cumprimento da pena.

O crime aconteceu em 20 de fevereiro de 2025, na Aldeia Tekoha Yhovy. Conforme as investigações, o homem foi até a residência da adolescente e a atacou com golpes de arma branca. Jessicléia estava em casa acompanhada de duas crianças e morreu ainda no local. Após o crime, o acusado fugiu, mas foi localizado e preso durante uma operação que mobilizou forças de segurança.

Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido por razões relacionadas à condição do sexo feminino, no contexto de relação íntima de afeto e menosprezo à condição de mulher. A acusação também apontou as qualificadoras de emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida dentro da própria casa.

Além da pena de prisão, a Justiça determinou o pagamento de indenização mínima de R$ 50 mil aos familiares da vítima, pelos danos provocados pelo crime.

O julgamento foi acompanhado por representantes da comunidade indígena Avá-Guarani.

Com informações: Ponto da Notícia