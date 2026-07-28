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    Acusado de matar adolescente indígena em Guaíra é condenado a 31 anos de prisão

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Um homem de 68 anos foi condenado a 31 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio da adolescente indígena Jessicléia Martins, de 17 anos, integrante da comunidade Avá-Guarani, em Guaíra.

    A decisão foi tomada na última sexta-feira (24), após julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. O réu, que já estava preso preventivamente, permanecerá detido para o cumprimento da pena.

    O crime aconteceu em 20 de fevereiro de 2025, na Aldeia Tekoha Yhovy. Conforme as investigações, o homem foi até a residência da adolescente e a atacou com golpes de arma branca. Jessicléia estava em casa acompanhada de duas crianças e morreu ainda no local. Após o crime, o acusado fugiu, mas foi localizado e preso durante uma operação que mobilizou forças de segurança.

    Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido por razões relacionadas à condição do sexo feminino, no contexto de relação íntima de afeto e menosprezo à condição de mulher. A acusação também apontou as qualificadoras de emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida dentro da própria casa.

    Além da pena de prisão, a Justiça determinou o pagamento de indenização mínima de R$ 50 mil aos familiares da vítima, pelos danos provocados pelo crime.

    O julgamento foi acompanhado por representantes da comunidade indígena Avá-Guarani.

    Com informações: Ponto da Notícia

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