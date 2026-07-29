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    Parceria garante avanço de obras em assentamentos e Bosque Municipal de Itaquiraí

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Serviços incluem recuperação de estradas em assentamentos e revitalização do Bosque Municipal, com acompanhamento da Prefeitura, Itaipu Binacional e Consórcio Conisul

    Prefeitura de Itaquiraí –

    A Prefeitura de Itaquiraí, em parceria com a Itaipu Binacional e o Consórcio Conisul, realizou nesta terça-feira uma reunião para acompanhar o andamento e definir os próximos passos de projetos voltados à infraestrutura urbana e rural do município.

    Entre as ações em execução está a manutenção e readequação das estradas vicinais dos assentamentos Aliança, Boa Sorte e Tamakavi. Os serviços têm como objetivo melhorar as condições de tráfego, facilitar o escoamento da produção agrícola, garantir mais segurança aos usuários das vias e contribuir para o transporte escolar.

    Outro projeto em andamento é a reforma e revitalização do Bosque Municipal. As obras incluem melhorias na estrutura do espaço público, que deverá oferecer mais conforto, segurança e opções de lazer para a população, além de valorizar um dos principais locais de convivência do município.

    Durante a reunião, representantes da Prefeitura, da Itaipu Binacional e do Consórcio Conisul avaliaram o andamento das obras e alinharam os próximos encaminhamentos para dar continuidade aos investimentos. A parceria busca fortalecer a infraestrutura de Itaquiraí, com ações voltadas tanto para a área urbana quanto para a zona rural.

    Com informações: TV Sobrinho

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