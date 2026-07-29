Unidade Móvel do Hospital de Amor oferece exames gratuitos de prevenção ao câncer em Iguatemi neste sábado (1)

Isabela Brischiliari/Tv Sobrinho –

Entre os dias 01 e 03 de setembro de 2026, a Unidade Móvel do Hospital de Amor estará em Iguatemi oferecendo exames gratuitos de prevenção ao câncer. O primeiro dia de atendimento é neste sábado (1).

Durante o período, serão oferecidos exames gratuitos de mamografia e Papanicolau. A mamografia é indicada para mulheres de 40 a 49 anos com intervalo de 1 ano, e de 50 a 74 anos com intervalo de 2 anos. Já o exame de Papanicolau é destinado a mulheres de 25 a 64 anos, também com intervalo de 1 ano.

Os agendamentos devem ser realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Para o atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.

Com informações: TV Sobrinho