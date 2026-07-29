JAPORÃ sediará sábado mais uma etapa da 2ª fase da Copa Assomasul de Futebol

Representantes de seis municípios entrarão no Estádio Municipal Geraldão buscando avançar na competição Está tudo definido para a 4ª rodada da segunda fase da 22ª Copa Assomasul de Futebol de Campo, que será disputada no próximo sábado (1º de agosto), em Japorã, município do Extremo Sul de Mato Grosso do Sul.

“Estamos disputando a Série B desta que é uma das maiores competições esportivas envolvendo os servidores em Mato Grosso do Sul. Nós buscamos sediar esta rodada em nosso município como forma de incentivar o esporte e, sobretudo, os atletas representantes de Japorã. Ao mesmo tempo, promovermos a integração da equipe no contexto estadual, mas, com uma visão municipalista”, afirma o prefeito Vitor Malaquias. De acordo com a organização liderada pela diretoria da Assomasul e diretoria de esportes, entrarão em campo em Japorã, no Estádio Municipal Geraldo Amaro “Geraldão” as equipes dos municípios de, Costa Rica, Coxim, Rochedo, Jardim, Juti e a anfitriã Japorã. “Estão sob nossa responsabilidade a definição das tabelas, arbitragem, logística e julgamento disciplinar”, explica o coordenador Galdino Vieira da Silva.

“Por determinação do prefeito Malaquias, estamos articulando toda a estrutura, desde o estádio fechado, ambulância, equipe da Saúde, Segurança, além de alimentação das delegações e suporte técnico para os jogos que serão disputados sábado. Vamos fazer uma grande apresentação e lutar para avançar na Copa”, antecipa o diretor municipal de Esportes, Célio Evaristo.