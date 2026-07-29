Economia – Prazo para aderir ao Desenrola 2.0 termina no próximo domingo

O prazo para adesão ao Desenrola 2.0 está na última semana para quem precisar renegociar as dívidas e limpar o nome. A data final para contratação é 2 de agosto.

A Medida Provisória (MP) do Ministério da Fazenda que criou o Novo Desenrola Brasil foi publicada no dia 4 de maio, e deu 90 dias para os interessados fazerem a contratação. Esse prazo termina no domingo.

A pessoa deve procurar o banco para negociar pelos canais oficiais, como site e aplicativo.

O programa já renegociou mais de R$ 20 bilhões, atendendo 6 milhões de pessoas e famílias, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A entidade realiza uma campanha de orientação e educação financeira até segunda-feira, dia 3 de agosto.

Quem pode aderir

Trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos podem aderir e renegociar dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e que estejam com atraso entre 91 dias e dois anos. São débitos em cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal.

O programa permite descontos de 90%; juros limitados a 1,99% ao mês; até 48 parcelas mensais e 35 dias para começar a pagar.

Outro incentivo é o uso do FGTS. Até 20% do saldo ou R$ 1 mil, o que for maior, pode ser usado para abater o valor.

Portal Guaíra com informações da EBC