Turista morre em acidente com barco em passeio nas Cataratas do Iguaçu

Um turista morreu após uma embarcação virar durante um passeio do Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na tarde desta terça-feira (28). A informação foi confirmada pelo gerente da empresa responsável pela atração. Outros dois ocupantes do barco, turistas holandeses, foram resgatados e encaminhados ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Até o momento, a identidade da vítima fatal não foi divulgada. Também não há informações oficiais sobre as circunstâncias que provocaram o acidente ou o número total de pessoas que estavam na embarcação no momento em que ela virou.

Entre os sobreviventes está um homem de 49 anos, que deu entrada no hospital consciente, orientado e respirando sem a necessidade de aparelhos. O outro ocupante levado à unidade de saúde é o genro dele, que não precisou de atendimento médico, mas permanece em observação.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 12h20 para atender uma ocorrência de busca e salvamento em água na região das Cataratas do Iguaçu.

O Macuco Safari é uma das atrações mais tradicionais do Parque Nacional do Iguaçu e oferece passeios de ecoturismo que incluem trilhas em meio à mata e navegação de barco próximo às quedas d’água das cataratas.

Na última quinta-feira (23), a passarela próxima às quedas foi interditada em razão do elevado volume de água, que atingiu uma vazão de 9,1 milhões de litros por segundo, cerca de seis vezes acima da média. Até o momento, não há informações que relacionem o aumento da vazão ao acidente registrado nesta terça-feira.

Após o ocorrido, uma equipe da Marinha do Brasil esteve no local para prestar apoio, realizar os levantamentos iniciais e acompanhar os trabalhos das equipes de emergência. Em nota, a Marinha informou que a Capitania Fluvial do Rio Paraná irá instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias, as causas e as eventuais responsabilidades pelo acidente.

Em razão da ocorrência, a empresa responsável pelo Macuco Safari suspendeu temporariamente os passeios. Os visitantes que já haviam adquirido ingressos poderão optar pelo reembolso ou pela remarcação da atividade.

Com informações: Ponto da Notícia