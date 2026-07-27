JAPORÃ: Carreta da Justiça do TJMS garantiu mais de 120 atendimentos no Jacareí

Procedimentos gratuitos à população de Japorã e da região ocorreram na manhã de hoje, seguem no período da tarde e amanhã durante todo o dia

(Roney Minella – Assessoria de Imprensa – PMJ)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul – TJMS, por meio da Carreta da Justiça garantiu, na manhã de hoje (27-07), mais de 120 atendimentos gratuitos aos moradores do município de Japorã e da região. As equipes continuarão atuando no período da tarde e amanhã (28), durante todo o dia.

O fórum itinerante, instalado no distrito de Jacareí, em frente à sede-clube da Terceira Idade, está levando diversos serviços jurídicos gratuitos garantindo que pessoas possam reivindicar seus direitos. A analista judiciária do TJMS, Sejan Luiza Lopes, confirmou que foram impetrados mais de 30 processos somente na manhã de hoje, os quais serão analisados por um magistrado que dará parecer visando a resolução de cada um dos casos.

O mutirão da Carreta da Justiça registra processos por pensão, divórcio e pedidos de DNA. Também está formalizando a união estável, realizando casamentos, emitindo certidões de nascimentos e garantindo um dos principais documentos do cidadão: a emissão do Certidão de Identificação Nacional (SIN), o popular RG ou identidade.

Além da participação de uma equipe do Instituto de Identificação, órgão ligado à SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança), a Carreta da Justiça também conta com a participação da Defensoria Pública de MS, por meio de duas defensoras públicas titulares de Mundo Novo (MS), a Dra. Marta Rosângela da Silva (1ª Defensoria Pública) e a Dra. Stela Maria Pereira de Souza (2ª Defensoria Pública).

A assistente social do Gabinete do Prefeito, Roseli Pini, destaca o grande número de pessoas que estão recebendo os atendimentos. “Foi uma manhã de intenso trabalho dos servidores do Tribunal de Justiça, da Defensoria e do Instituto de Identificação. Os apoios são das equipes da Prefeitura. Tudo isso reflete as articulações do prefeito Vitor Malaquias, do presidente da Câmara Gabriel Klasmann, e as participações da, Secretaria de Saúde (agendamentos nos postos de saúde, de Japorã, no distrito de Jacareí, na Aldeia Porto Lindo e assentamentos); Secretaria de Educação (garantiu a logística, os transportes), e Secretaria de Assistência Social (espaços e apoio geral)”, explica Roseli.

A proposta de garantir atendimentos diversos ao cidadão, principalmente os jurídicos de forma gratuita, estão sendo alcançados – afirma o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias). “A conquista dos atendimentos, a disponibilização dos procedimentos por meio da Carreta da Justiça e a união de esforços nos permitem dizer que a Administração está cumprindo o slogan ‘Amor pelo nosso povo’”, acrescentou Vitor Malaquias.

Fotos: ©Caíque Fernandes/PMJ