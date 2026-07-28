Brasília – Sem definir vice, Zema é oficializado pelo Novo para disputa presidencial

O Partido Novo confirmou nesta segunda-feira (27) a escolha de Romeu Zema como candidato da sigla à Presidência da República. A confirmação da candidatura ocorreu por aclamação durante convenção partidária nacional online, seguida de ato em Brasília. O nome do candidato a vice-presidente na chapa ainda deve ser definido.

A reunião para escolha do nome do partido foi fechada e na sequência o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, anunciou a escolha de Zema.

Esta será a terceira eleição disputada por Zema. Empresário, ele foi eleito para dois mandatos como governador de Minas, em 2018 e 2022. Como postulante ao Planalto, o ex-governador tem se posicionado como uma “terceira via”, uma alternativa à polarização entre PL e PT.

Em relação ao seu plano de governo, Zema tem defendido cortes de despesas, privatizações e a melhoria do ambiente de negócios para destravar investimentos. É favorável a privatizações, como da Petrobras, do Banco do Brasil e dos Correios, para “reduzir a dívida, baixar os juros e cortar a corrupção pela raiz”.

O ex-governador também defende o corte em supersalários em prol do ajuste fiscal e a realização de reformas estruturais, como a da previdência e a administrativa. Na área social, Zema é defensor de uma reformulação de políticas assistenciais promovidas atualmente, como o programa Bolsa Família.

Nas disputas eleitorais ao governo de Minas, Zema se apresentou como um “outsider”, um nome de fora da política tradicional. A intenção é repetir a estratégia neste ano, apesar dos mandatos eletivos que já exerceu.

Em eleições anteriores, Zema apoiou as candidaturas de Jair Bolsonaro (PL). Neste ano, tem optado por manter certo distanciamento de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também candidato ao Planalto, em especial após desgastes na campanha do senador envolvendo o caso do Bando Master.

Vice na chapa

Sobre o cargo de vice na sua chapa, a definição tem sido negociada com a executiva nacional do Novo, que mira consolidar alianças. Zema afirmou no último sábado (25) que o partido cogita a escolha de Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele elogiou a atuação do ex-magistrado no combate à corrupção e disse ter a intenção de o encontrar. A escolha do número 2 na chapa deverá ser feita até 5 de agosto, quando termina o prazo das convenções partidárias.

Neste ano, Barbosa foi anunciado como pré-candidato à Presidência pelo DC (Democracia Cristã), mas desistiu de seguir com a candidatura.

Portal Guaíra com informações da CNN