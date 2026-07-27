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    Reforma da Rodoviária de Mundo Novo avança e banheiros entram na fase final

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Conclusão geral da obra está prevista para o final de setembro, segundo a empresa responsável

    Comunicação/Governo de Mundo Novo –

    A reforma da Rodoviária de Mundo Novo segue avançando e já apresenta melhorias em sua estrutura. Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados nos banheiros masculino e feminino, que se encontram em fase final de revitalização.

    Os banheiros acessíveis, tanto o masculino quanto o feminino, já estão praticamente concluídos. Os revestimentos cerâmicos foram instalados. As equipes seguem executando os últimos serviços, como a instalação das divisórias, dos vasos sanitários, dos mictórios no banheiro masculino e das portas.

    Na sequência, a reforma avançará para outras áreas da rodoviária, contemplando a substituição do piso, a instalação de novas janelas, a troca das portas dos boxes e as melhorias na cobertura.

    Segundo o diretor do Terminal Rodoviário de Mundo Novo, Joelington Emanoel Wazlawick, a obra segue dentro do cronograma, e a expectativa da empresa Construl, responsável pela execução da reforma, é concluir todos os serviços até o final de setembro.

    Com informações: TV Sobrinho

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