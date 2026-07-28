DOF apreende veículo com 21 pneus de origem estrangeira abandonado na fronteira de Mundo Novo

Motorista fugiu ao avistar bloqueio policial na MS-299; carga e automóvel foram encaminhados à Receita Federal

Gazeta MS –

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na madrugada do último sábado (25), um veículo carregado com aproximadamente 21 pneus de origem estrangeira, na MS-299, região da linha internacional, em Mundo Novo.

Os policiais realizam bloqueio na rodovoia, quando o condutor, o se aproximar da fiscalização freou bruscamente cerca de 200 metros antes, abandonou o veículo ainda em funcionamento e fugiu em direção ignorada.

Os policiais realizaram buscas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. Durante a vistoria no automóvel, foram encontrados aproximadamente os pneus de origem estrangeira. O veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo.

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com informações: TV Sobrinho