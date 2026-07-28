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29/07/2026
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    Meio Ambiente realiza manutenção com serviços de roçada na Avenida Brasil (Avenida JK)

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza serviços de manutenção com roçada no canteiro central da Avenida Brasil (Avenida JK). A ação faz parte do cronograma de conservação dos espaços públicos e tem como objetivo manter a cidade mais limpa, organizada e segura para a população.
    Além de contribuir para a melhoria da aparência urbana, os serviços de manutenção favorecem a visibilidade no trânsito, auxiliam na conservação das áreas verdes e proporcionam mais segurança para motoristas e pedestres.
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