Meio Ambiente realiza manutenção com serviços de roçada na Avenida Brasil (Avenida JK)

O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza serviços de manutenção com roçada no canteiro central da Avenida Brasil (Avenida JK). A ação faz parte do cronograma de conservação dos espaços públicos e tem como objetivo manter a cidade mais limpa, organizada e segura para a população.
Além de contribuir para a melhoria da aparência urbana, os serviços de manutenção favorecem a visibilidade no trânsito, auxiliam na conservação das áreas verdes e proporcionam mais segurança para motoristas e pedestres.