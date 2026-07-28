Governo de Mundo Novo dá continuidade à operação tapa-buracos

O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu continuidade nesta terça-feira (28) à operação tapa-buracos, dando sequência aos serviços de recuperação da malha viária em diferentes pontos do município.

Nesta etapa, as equipes atuaram na Rua Otaviano Corrêa de Souza, no bairro Vila Nova, na Avenida Salvador e na Rua Valdeir de Brito, no bairro Universitário, realizando a recuperação de trechos do pavimento que apresentavam desgaste.

A operação teve início na segunda-feira (27), quando os primeiros serviços contemplaram ruas dos bairros Bento Muniz, Fleck, Vila Nova e Universitário, seguindo o cronograma de manutenção elaborado pela Secretaria Municipal de Obras.

A ação tem como objetivo proporcionar mais segurança, melhorar as condições de tráfego e garantir mais conforto para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente as vias do município.