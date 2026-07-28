quarta-feira,
29/07/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesGuaíra – Furto de fios elétricos deixa residência sem energia
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Guaíra – Furto de fios elétricos deixa residência sem energia

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Polícia Militar de Guaíra registrou uma ocorrência de furto qualificado após o desaparecimento da fiação elétrica do relógio de energia de uma residência.

    De acordo com a moradora, o neto, que também vive no imóvel, chegou em casa durante a madrugada e percebeu que o fornecimento de energia havia sido interrompido. Somente na manhã seguinte foi constatado que os fios do padrão de energia haviam sido furtados.

    A equipe policial registrou o boletim de ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

    Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a recuperação do material furtado.

    Redação Portal Guaíra

    Artigo anterior
    Motociclista é perseguido e morto a tiros por dupla armada em Cascavel
    Próximo artigo
    Acusado de matar adolescente indígena em Guaíra é condenado a 31 anos de prisão

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: