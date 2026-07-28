Guaíra – Furto de fios elétricos deixa residência sem energia

A Polícia Militar de Guaíra registrou uma ocorrência de furto qualificado após o desaparecimento da fiação elétrica do relógio de energia de uma residência.

De acordo com a moradora, o neto, que também vive no imóvel, chegou em casa durante a madrugada e percebeu que o fornecimento de energia havia sido interrompido. Somente na manhã seguinte foi constatado que os fios do padrão de energia haviam sido furtados.

A equipe policial registrou o boletim de ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a recuperação do material furtado.

Redação Portal Guaíra