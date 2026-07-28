Motociclista é perseguido e morto a tiros por dupla armada em Cascavel

Vítima foi abordada por criminosos em outra motocicleta no Bairro Esmeralda; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

Um homem identificado como Alexandre Bernieri foi morto a tiros na tarde de sábado (25), no Bairro Esmeralda, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O crime mobilizou equipes de segurança e socorro, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e órgãos de investigação.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta quando foi surpreendida por dois homens que ocupavam outro veículo. Os suspeitos teriam iniciado uma perseguição pela região até conseguirem atingir Alexandre, que acabou caindo na via.

Após a queda, os criminosos teriam se aproximado e efetuado novos disparos contra a vítima. O homem foi atingido em diferentes partes do corpo e não resistiu aos ferimentos.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local apenas puderam confirmar o óbito. A área foi isolada para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Científica, responsável pelos levantamentos técnicos.

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Cascavel iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo assassinato e esclarecer a possível motivação. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Moradores acompanharam a movimentação das equipes policiais durante o atendimento da ocorrência. O corpo de Alexandre Bernieri foi velado pela família e sepultado no domingo (26), no Cemitério Central de Cascavel.

Informações que possam contribuir com a identificação dos envolvidos podem ser repassadas de forma anônima aos órgãos de segurança pelos telefones 197, da Polícia Civil, 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Municipal.

Com informações: CGN/Portal do Conesul MS