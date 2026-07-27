Giro Esportivo destaca participação de Mundo Novo em cinco competições regionais neste final de semana

O Diretor Municipal de Esporte, Bruno Fernando, apresentou o balanço do fim de semana esportivo de Mundo Novo, que contou com participação em cinco competições regionais.

Na Copa Assomasul de Futebol estadual de campo 2026, realizada em Camapuã, a equipe de Mundo Novo empatou uma partida e perdeu outra, encerrando sua participação na competição.

No Futsal Feminino Adulto, em Itaquiraí, o time mundonovense venceu por 8 a 1 e segue na disputa pelo bicampeonato.

Pelo Campeonato Conesul de Futebol Regional Amador, no Estádio Municipal Toca do Urso, Mundo Novo empatou em 1 a 1 com a equipe de Caarapó.

Atletas do município também participaram da última etapa do Circuito Itaipu Verão Mais Energia de Beach Tennis, em Guaíra (PR).

Já as equipes masculina e feminina de voleibol, das categorias de formação e adulto, disputaram a primeira rodada do Campeonato Regional de Voleibol, em Guaíra (PR), sob o comando dos treinadores James Camposano e Annelize Oliveira Prado.