Veículo tomba e colide contra árvore em Salto del Guairá

Um motorista ficou ferido após uma minivan sair da pista, tombar e colidir contra uma árvore na madrugada desta segunda-feira (27), em Salto del Guairá, no Paraguai.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Salto del Guairá, a equipe foi acionada após o registro do acidente e encontrou o veículo tombado às margens da via, após o impacto contra a árvore.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos no local, com a imobilização e estabilização da vítima, que em seguida foi encaminhada ao Hospital Regional de Salto del Guairá para atendimento médico. O estado de saúde do motorista não foi informado.

A ocorrência contou ainda com o apoio de equipes da Polícia Nacional do Paraguai. As causas do acidente não foram divulgadas.

Com informações: Ponto da Notícia