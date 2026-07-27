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    Veículo tomba e colide contra árvore em Salto del Guairá

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um motorista ficou ferido após uma minivan sair da pista, tombar e colidir contra uma árvore na madrugada desta segunda-feira (27), em Salto del Guairá, no Paraguai.
    Segundo o Corpo de Bombeiros de Salto del Guairá, a equipe foi acionada após o registro do acidente e encontrou o veículo tombado às margens da via, após o impacto contra a árvore.
    Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos no local, com a imobilização e estabilização da vítima, que em seguida foi encaminhada ao Hospital Regional de Salto del Guairá para atendimento médico. O estado de saúde do motorista não foi informado.
    A ocorrência contou ainda com o apoio de equipes da Polícia Nacional do Paraguai. As causas do acidente não foram divulgadas.
    Com informações: Ponto da Notícia
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