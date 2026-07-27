Capacitação que abre caminhos: Curso Básico de Corte e Costura inicia nova turma

Nesta segunda-feira, dia 27, o Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação, em parceria com o SENAR/MS e o Sindicato Rural, deu início ao Curso Básico de Corte e Costura, oferecendo mais uma oportunidade gratuita de qualificação para a população.

Com duração de quatro dias, o curso reúne nove alunos e é ministrado pela instrutora Matilde Calssavara, que conduz as atividades teóricas e práticas, ensinando técnicas básicas de corte, costura, acabamento e confecção de peças.