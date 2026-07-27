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    Capacitação que abre caminhos: Curso Básico de Corte e Costura inicia nova turma

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Nesta segunda-feira, dia 27, o Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação, em parceria com o SENAR/MS e o Sindicato Rural, deu início ao Curso Básico de Corte e Costura, oferecendo mais uma oportunidade gratuita de qualificação para a população.
    Com duração de quatro dias, o curso reúne nove alunos e é ministrado pela instrutora Matilde Calssavara, que conduz as atividades teóricas e práticas, ensinando técnicas básicas de corte, costura, acabamento e confecção de peças.
    A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Mundo Novo em investir na qualificação profissional, proporcionando novos conhecimentos, incentivando o empreendedorismo e ampliando as oportunidades de geração de renda para a comunidade.
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