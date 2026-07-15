Polícia Federal prende dois paraguaios e apreende carga de cigarros em Mundo Novo

Cerca de 60 caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidas durante uma operação da Polícia Federal na segunda-feira (13), em Mundo Novo (MS). Dois paraguaios foram presos em flagrante durante a ação.

Segundo a Polícia Federal, equipes do NEPOM de Guaíra e do GEPOM de Naviraí realizavam patrulhamento na região de fronteira quando perceberam um veículo entrando em um prédio aparentemente abandonado. Após um período de monitoramento, o automóvel retornou ao local, o que motivou a abordagem.

No imóvel, os policiais flagraram dois homens descarregando aproximadamente 60 caixas de cigarros de origem paraguaia. Além da carga, também foram apreendidos patinetes elétricos, óculos, pneus e o veículo utilizado no transporte das mercadorias.

Todo o material foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo, enquanto os dois presos foram levados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí para os procedimentos cabíveis. Segundo a corporação, a operação causou um prejuízo estimado em R$ 282 mil ao crime organizado.

Com informações: Ponto da Notícia