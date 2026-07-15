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    Polícia Federal prende dois paraguaios e apreende carga de cigarros em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Cerca de 60 caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidas durante uma operação da Polícia Federal na segunda-feira (13), em Mundo Novo (MS). Dois paraguaios foram presos em flagrante durante a ação.
    Segundo a Polícia Federal, equipes do NEPOM de Guaíra e do GEPOM de Naviraí realizavam patrulhamento na região de fronteira quando perceberam um veículo entrando em um prédio aparentemente abandonado. Após um período de monitoramento, o automóvel retornou ao local, o que motivou a abordagem.
    No imóvel, os policiais flagraram dois homens descarregando aproximadamente 60 caixas de cigarros de origem paraguaia. Além da carga, também foram apreendidos patinetes elétricos, óculos, pneus e o veículo utilizado no transporte das mercadorias.
    Todo o material foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo, enquanto os dois presos foram levados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí para os procedimentos cabíveis. Segundo a corporação, a operação causou um prejuízo estimado em R$ 282 mil ao crime organizado.
    Com informações: Ponto da Notícia
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