Prefeitura de Iguatemi promove Leilão Público com 20 lotes na próxima sexta-feira (24)

Comunicação/Prefeitura de Iguatemi –

Na próxima sexta-feira (24) a partir das 08h, a prefeitura de Iguatemi promoverá Leilão Público. Na ocasião, estarão à venda, 20 lotes pelo maior lance, bens móveis inservíveis, veículos e sucatas. O evento, acontecerá no pátio da Secretaria de Educação. O laudo de avaliação foi homologação pela Comissão constituída pelo Decreto nº 2.865/2026, o qual foi publicado na edição desta quinta-feira (15), no Diário Oficial Eletrônico da Associação dos Municípios de MS (Assomasul).

De acordo com a administração municipal, o leilão é uma maneira de arrecadar recursos com bens que não são mais aproveitáveis, para adquirir um novo patrimônio, que seja melhor aproveitado pela prefeitura. Os objetos do leilão estiveram à disposição dos interessados para visitação e vistoria no local onde foi realizado o leilão a partir do dia 13/07/2026.

Para acessar o edital com todas as informações e fotos dos itens que serão leiloados, acesse o site oficial da prefeitura de Iguatemi www.iguatemi.ms.gov.br ou se preferir, diretamente no Departamento de Licitações e Contratos, no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Com informações: TV Sobrinho