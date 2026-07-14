Homem é preso pela PRF em Mundo Novo com caminhonete roubada que seria entregue no Paraguai

Homem afirmou que receberia R$ 4 mil para levar a caminhonete roubada de Umuarama (PR) até Salto del Guairá, no Paraguai; veículo utilizava placas falsas e foi recuperado pela PRF durante abordagem na BR-163

TaNaMidiaNavirai –

Alexsandro da Silva Frolich, de 27 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 13h45 de domingo (12), ao tentar transportar uma caminhonete Toyota Hilux roubada para o Paraguai. A abordagem ocorreu na altura do quilômetro 0,1 da rodovia BR-163, enquanto o veículo trafegava no sentido de Eldorado a Mundo Novo.

Durante a fiscalização, os agentes deram ordem de parada à caminhonete, que era conduzida por Alexsandro e que tinha uma jovem como passageira. Ao realizarem a checagem dos dados do automóvel, os policiais constataram que o veículo utilizava placas falsas e possuía restrição de roubo.

A equipe policial também identificou que o acionamento da ignição era feito de forma fraudulenta, utilizando um pequeno pedaço de plástico semelhante a um sensor que, ao ser aproximado do botão de ligar do painel, dava partida no motor sem grande dificuldade.

A PRF Alexsandro relatou que havia pegado o veículo na cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Ele informou ainda que a entrega seria feita em Salto del Guairá, no Paraguai, e que receberia o valor de R$ 4.000,00 pelo transporte.

Diante dos fatos, a PRF deu voz de prisão a Alexsandro que foi encaminhado juntamente com passageira e a caminhonete recuperada para à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. Na Delegacia, Alexsandro foi autuado em flagrante e responderá pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Com informações: TV Sobrinho