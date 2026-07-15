Prefeitura de Japorã articula mais 45 entrevistas de empregos em parceria com a fábrica Bracol

Testes práticos estão sendo realizados hoje e contratados começarão a trabalhar ainda este mês

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

Após a mobilização e divulgação de vagas feitas pela assistente social do Gabinete do Prefeito Roseli Pini, a Prefeirura de Japorã e a empresa Bracol realizaram, nesta terça-feira (14-07), mais uma sessão de entrevistas de empregos para contratação de novos colaboradores de Japorã. A seleção foi coordenada pela responsável pelo setor de Recursos Humanos da Bracol, Keslen de Souza Lisboa, com apoio da representante do Município.

De acordo com a assistente social do Executivo, foram realizadas 45 entrevistas presenciais. “Deste total, apenas 5 entrevistados eram ex-colaboradores. Na manhã e na tarde de hoje (15-07), as pessoas selecionadas participarão do teste prático na sede da empresa. A contratação será imediata e o início dos trabalhos dos novos funcionários será ainda este mês”, explica Roseli Pini.

A indústria Bracol, sediada no município vizinho de Eldorado, é especializada na fabricação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), com foco principal na produção de calçados de segurança e botas impermeáveis. A unidade é uma das principais forças empregadoras da região. Atualmente a fábrica já conta com aproximadamente 160 colaboradores de Japorã, que estão atuando na empresa há mais de um ano.

O prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), reitera que a Prefeitura de Japorã firmou parceria com a Bracol e neste pacto disponibiliza o transporte dos colaboradores japoraenses de forma totalmente gratuita. Ele ressalta a importância das vagas oferecidas para o município de Japorã, citando que dos 160 contratados, mais de 120 são trabalhadores indígenas da Aldeia Porto Lindo.

“Estabelecemos parcerias com empresas da região, garantindo a geração de empregos e renda para famílias de nosso município. A iniciativa da Prefeitura está contribuindo diretamente com o orçamento doméstico, permitindo qualidade de vida através da empregabilidade e, sobretudo, mais dignidade, pois eles têm a satisfação de garantir o sustento da família com o suor de seu próprio trabalho”, afirma Vitor Malaquias ao confirmar com a iniciativa o slogan da Gestão: “Amor pelo nosso povo”.

Com informações: Panorama do MS