NAVIRAÍ busca criar vagas gratuitas de estacionamento com Zona Azul

A pedido de comerciantes, através da ACEN, Prefeitura implantará serviço a partir de 03 de agosto

(Assessoria de Imprensa PMN)

A Prefeitura de Naviraí, por intermédio do Núcleo Municipal de Trânsito, em conjunto com a Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN), implantará a partir do dia 03 de agosto de 2026 um novo regime de Estacionamento de Curta Duração em algumas vias na área comercial da cidade. A medida atende solicitação de comerciantes, através da sua entidade representativa e visa ampliar a rotatividade das vagas, proporcionando maior comodidade aos motoristas e facilitando o acesso ao comércio local, aos serviços públicos e às instituições de ensino, especialmente em locais de grande circulação de pessoas e veículos.

O Estacionamento de Curta Duração será implantado na Rua Alagoas, em toda a sua extensão, na Rua México, em toda a sua extensão, bem como no entorno da quadra onde está localizada a Escola Presidente Médici, abrangendo os trechos das Ruas México, Joaquim das Neves Norte, Panamá e Baltazar Rocha.

A medida funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Aos domingos, feriados e fora desses horários, as vagas poderão ser utilizadas normalmente, permanecendo o estacionamento sujeito apenas às regras gerais previstas na legislação de trânsito e à sinalização existente.

O tempo máximo de permanência nas vagas será de 30 (trinta) minutos, sendo indispensável a observância da sinalização implantada em cada local. Quando expressamente indicado pela sinalização regulamentadora, o condutor deverá manter acionado o sistema de luz intermitente de advertência (pisca-alerta) durante todo o período em que o veículo permanecer estacionado.

A utilização dessas vagas será inteiramente gratuita, não havendo cobrança de qualquer tarifa, taxa ou valor para sua utilização. A iniciativa busca exclusivamente promover maior disponibilidade de vagas e melhorar a organização do trânsito, permitindo que um número maior de pessoas tenha acesso aos estabelecimentos comerciais, serviços e demais atividades existentes nessas regiões.

A fiscalização será realizada pelo Núcleo Municipal de Trânsito, e o descumprimento das condições estabelecidas pela sinalização poderá sujeitar o infrator às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A Prefeitura de Naviraí, o Núcleo Municipal de Trânsito e a Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN) contam com a colaboração de todos os condutores para que a medida alcance seus objetivos. O respeito à sinalização e às normas de trânsito representa um compromisso coletivo com uma cidade mais organizada, segura e acessível para toda a população.

Com informações: Panorama do MS