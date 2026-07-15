Governo de Mundo Novo cumpre agenda na Capital em busca de investimentos para a agricultura familiar

O Governo de Mundo Novo segue fortalecendo parcerias em benefício do desenvolvimento rural do município. Durante agenda em Campo Grande, o vice-prefeito Evaldo Carlos, acompanhado do vereador Neivaldo Francisco Bau (Quexada) e secretário de administração Leandro Soares, estiveram reunidos com o diretor-presidente da AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Fernando Luiz Nascimento.

Na reunião, as lideranças municipais apresentaram demandas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, reivindicando a cessão de uso e doações de equipamentos e maquinários para atender os produtores rurais, além de solicitar novas parcerias e investimentos da AGRAER para ampliar o apoio ao setor no município.

Segundo o vice-prefeito Evaldo Carlos, a agenda foi bastante produtiva e reforça o compromisso da administração municipal em buscar recursos e melhorias para o campo.

“Nosso objetivo é garantir mais estrutura para os pequenos produtores, fortalecendo a agricultura familiar e proporcionando melhores condições de trabalho e desenvolvimento para quem vive da produção rural. Agradecemos ao presidente Fernando Luiz Nascimento pela receptividade e pela parceria com o município de Mundo Novo”, destacou Evaldo.