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    Governo de Mundo Novo cumpre agenda na Capital em busca de investimentos para a agricultura familiar

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo segue fortalecendo parcerias em benefício do desenvolvimento rural do município.
    Durante agenda em Campo Grande, o vice-prefeito Evaldo Carlos, acompanhado do vereador Neivaldo Francisco Bau (Quexada) e secretário de administração Leandro Soares, estiveram reunidos com o diretor-presidente da AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Fernando Luiz Nascimento.
    Na reunião, as lideranças municipais apresentaram demandas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, reivindicando a cessão de uso e doações de equipamentos e maquinários para atender os produtores rurais, além de solicitar novas parcerias e investimentos da AGRAER para ampliar o apoio ao setor no município.
    Segundo o vice-prefeito Evaldo Carlos, a agenda foi bastante produtiva e reforça o compromisso da administração municipal em buscar recursos e melhorias para o campo.
    “Nosso objetivo é garantir mais estrutura para os pequenos produtores, fortalecendo a agricultura familiar e proporcionando melhores condições de trabalho e desenvolvimento para quem vive da produção rural.
    Agradecemos ao presidente Fernando Luiz Nascimento pela receptividade e pela parceria com o município de Mundo Novo”, destacou Evaldo.
    A administração municipal segue mantendo diálogo com o Governo do Estado e seus órgãos para viabilizar investimentos que contribuam para o crescimento econômico e a valorização da agricultura familiar, um dos setores que movimentam a economia de Mundo Novo.
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