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    Quase meia tonelada de maconha é apreendida em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Uma carga de 474 quilos de maconha foi apreendida na tarde desta terça-feira (14), em Guaíra. Os responsáveis abandonaram a droga, uma embarcação e um veículo utilizados no transporte antes de fugir.
    A apreensão ocorreu durante patrulhamento na região de fronteira, quando equipes da Polícia Federal e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) identificaram uma movimentação suspeita relacionada ao transporte de entorpecentes.
    Ao se aproximarem do local, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, além da embarcação e do veículo usados para transportar a carga. Os suspeitos conseguiram escapar e não foram localizados.
    Após a pesagem oficial, a droga totalizou 474 quilos. O entorpecente, a embarcação e o veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis.
    Com informações: Ponto da Notícia
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