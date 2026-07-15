Quase meia tonelada de maconha é apreendida em Guaíra

Uma carga de 474 quilos de maconha foi apreendida na tarde desta terça-feira (14), em Guaíra. Os responsáveis abandonaram a droga, uma embarcação e um veículo utilizados no transporte antes de fugir.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento na região de fronteira, quando equipes da Polícia Federal e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) identificaram uma movimentação suspeita relacionada ao transporte de entorpecentes.

Ao se aproximarem do local, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, além da embarcação e do veículo usados para transportar a carga. Os suspeitos conseguiram escapar e não foram localizados.

Após a pesagem oficial, a droga totalizou 474 quilos. O entorpecente, a embarcação e o veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis.

Com informações: Ponto da Notícia