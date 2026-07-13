PR 486 – Quase mil cigarros eletrônicos contrabandeados são apreendidos em Assis Chateaubriand

A equipe da ROTAM da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreendeu, na manhã de domingo (12), uma carga de 995 cigarros eletrônicos de origem paraguaia que era transportada em um veículo na PR-486, em Assis Chateaubriand.

A abordagem ocorreu por volta das 8h30, durante uma operação de patrulhamento e fiscalização. Os policiais interceptaram um VW/Voyage, com placas de Rolim de Moura (RO), ocupado por dois homens, de 23 e 20 anos, ambos moradores de Foz do Iguaçu.

Durante a fiscalização, a documentação dos ocupantes e do veículo estava regular. No entanto, na busca veicular, os policiais encontraram quatro malas — duas no porta-malas e duas no assoalho, atrás dos bancos dianteiros — contendo grande quantidade de cigarros eletrônicos de origem estrangeira.

Foram apreendidas 23 caixas da marca ELFBAR, totalizando 230 unidades, e 153 caixas da marca IGNITE, com 765 unidades. Ao todo, a carga somava 176 caixas e 995 cigarros eletrônicos introduzidos irregularmente no Brasil.

A equipe entrou em contato com a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, que orientou a qualificação dos envolvidos, a liberação dos ocupantes e o encaminhamento do veículo e da mercadoria apreendida à Receita Federal de Cascavel.

Em entrevista aos policiais, o passageiro do veículo assumiu ser o proprietário da carga e informou que transportava os produtos do Paraguai com destino ao município de Maringá.

Portal Guaíra com informações da PRE