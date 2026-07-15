Inscrições abertas para a 4ª Meia Maratona de Guaíra com 500 vagas

Inscrições vão até o dia 21 de setembro ou até preenchar o número de vagas

Município de Guaíra –

O Município de Guaíra, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, por meio da Diretoria de Esportes, informa que estão abertas as inscrições para a 4ª Meia Maratona de Guaíra.

A prova será realizada no dia 27 de setembro de 2026 e contará com 500 vagas para os participantes.

As inscrições seguem abertas até o dia 21 de setembro de 2026, ou até o preenchimento total das vagas. Os interessados devem acessar o link de inscrição e preencher o formulário para confirmar a participação.

Para informações relacionadas às oficinas e projetos esportivos do Município de Guaíra, entre em contato com a Diretoria de Esportes, anexo ao Ginásio de Esportes Professor Robinson Reis, na Av. Marcelino Rollon, Centro, na lateral do ginásio, rua Drº Miami. Contato: (44) 3642–1065 (WhatsApp).

Com informações: TV Sobrinho