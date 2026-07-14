Obras na Ponte Ayrton Senna ocorrem de segunda a quinta com sistema Pare e Siga, informa Via Campo

Trabalhos acontecem das 8h às 17h. Após o horário, equipes retiram sinalização para normalizar o fluxo na travessia

Comunicação/Via Campo –

A Via Campo informa que as obras de recuperação da Ponte Ayrton Senna são realizadas de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, período em que o tráfego opera no sistema Pare e Siga. Após o encerramento das atividades diárias, ainda é necessário um tempo para a retirada da sinalização operacional e a reorganização do fluxo, permitindo que o trânsito retorne gradativamente à normalidade.

Ainda na manhã desta terça-feira, a Via Campo realizou reuniões com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a prefeitura de Guaíra para avaliar a operação e definir medidas que contribuam para reduzir os impactos observados no primeiro dia das intervenções, buscando proporcionar maior fluidez ao tráfego durante a execução das obras.

Por se tratar dos primeiros dias da operação, este também é um período de adaptação para os motoristas que utilizam a travessia. A Via Campo orienta que os usuários programem seus deslocamentos sempre que possível, respeitem a sinalização e as orientações das equipes, além de redobrarem a atenção ao passar pelo trecho.

As intervenções tiveram início pela recuperação do pavimento, com a retirada da camada desgastada do asfalto e aplicação de um novo revestimento. Na sequência, serão executadas obras de recuperação estrutural, incluindo a substituição das juntas de dilatação, recuperação das estruturas de concreto, restauração das barreiras de proteção, revitalização da iluminação e manutenção do sistema de drenagem da ponte.