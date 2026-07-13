Carga de perfumes, celulares e cosméticos é apreendida pela GM em Guaíra

Cerca de 173 produtos de origem estrangeira, avaliados em aproximadamente R$ 14 mil, foram apreendidos na madrugada deste domingo (12), em Guaíra, após uma abordagem da Guarda Municipal a um veículo suspeito de transportar mercadorias introduzidas irregularmente no país.

Segundo a Guarda Municipal, uma denúncia informava que um automóvel BYD de cor chumbo transportava a carga. Durante patrulhamento preventivo nas proximidades da Praça Castelo Branco, os agentes localizaram um veículo com as mesmas características e realizaram a abordagem.

A condutora foi identificada e estava acompanhada por uma passageira. Assim que a porta do veículo foi aberta, os guardas visualizaram uma grande quantidade de mercadorias no interior do automóvel.

Como a abordagem ocorreu em uma via com intenso fluxo de veículos e pedestres, as ocupantes foram conduzidas, juntamente com o veículo, até a Base da Guarda Municipal, onde foi realizada uma conferência preliminar da carga.

Na vistoria, foram encontrados aproximadamente 173 produtos, entre perfumes, cosméticos, aparelhos celulares, jogos de talheres, secadores de cabelo, uma máquina de arroz, cobertores, mantas, bebidas e um jogo de panelas, todos aparentemente de origem estrangeira. Conforme a documentação apresentada, o valor estimado da mercadoria é de aproximadamente R$ 14 mil.

Diante da quantidade de produtos e da fundada suspeita da prática do crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, toda a carga foi apreendida e encaminhada ao órgão competente para os procedimentos legais. A regularidade da importação e a eventual configuração de infração penal serão apuradas pela autoridade competente.

Com informações: Ponto da Notícia