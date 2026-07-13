Mega-Sena: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio estimado acumula para R$ 25 milhões

As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 25 – 45 – 48 – 58

A Caixa Econômica Federal realizou no último sábado (11) o sorteio do concurso 3.030 da Mega-Sena, com prêmio de cerca de R$ 20 milhões. As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 25 – 45 – 48 – 58.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio estimado acumulou em R$ 25 milhões para o próximo sorteio. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

Dos jogos feitos, 41 apostas acertaram a quina e levarão R$ 42.373,42 cada; 2.983 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 960,00, cada.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Com informações: Infomoney