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    Centro de Qualificação inicia segundo curso de julho com capacitação em Liderando a Diversidade

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação, em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural, iniciou nesta segunda-feira, dia 13, o curso Liderando a Diversidade, segunda capacitação promovida no mês de julho.
    O curso é ministrado pelo instrutor Vidal Sobrinho e tem como objetivo desenvolver competências de liderança voltadas à valorização da diversidade, promovendo o respeito às diferenças, a inclusão, a comunicação eficiente e o fortalecimento do trabalho em equipe.
    Durante a capacitação, os participantes terão acesso a conteúdos e práticas que contribuem para a formação de líderes mais preparados para atuar em ambientes diversos, estimulando a cooperação, a empatia e a construção de relações profissionais mais produtivas e respeitosas.
    O Centro de Qualificação, localizado na Rua Olavo Bilac, segue oferecendo cursos gratuitos por meio de parcerias com o SENAR e o Sindicato Rural, reforçando o compromisso do Governo de Mundo Novo com a qualificação profissional, a geração de oportunidades e o desenvolvimento da população.
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