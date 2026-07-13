Centro de Qualificação inicia segundo curso de julho com capacitação em Liderando a Diversidade

O Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação, em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural, iniciou nesta segunda-feira, dia 13, o curso Liderando a Diversidade, segunda capacitação promovida no mês de julho.

O curso é ministrado pelo instrutor Vidal Sobrinho e tem como objetivo desenvolver competências de liderança voltadas à valorização da diversidade, promovendo o respeito às diferenças, a inclusão, a comunicação eficiente e o fortalecimento do trabalho em equipe.

Durante a capacitação, os participantes terão acesso a conteúdos e práticas que contribuem para a formação de líderes mais preparados para atuar em ambientes diversos, estimulando a cooperação, a empatia e a construção de relações profissionais mais produtivas e respeitosas.