Guaíra – Pavimentação de Estrada na Comunidade do Salamanca avança e fortalece a infraestrutura rural

O Município de Guaíra, por meio da Diretoria de Estradas e Rodagens da Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente (SEMAIM), acompanha o avanço das obras de pavimentação asfáltica na Comunidade do Salamanca, importante intervenção de infraestrutura rural em execução no município.

A obra teve início em 23 de abril de 2026 e contempla a pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de um trecho com 9,33 quilômetros de extensão, que liga a Comunidade do Salamanca a Comunidade de Bela Vista, com acesso à BR-163.

O projeto prevê uma plataforma com 8 metros de largura, composta por 6 metros de pista de rolamento e 1 metro de acostamento em cada lado, que oferece mais segurança, conforto e melhores condições de tráfego para produtores rurais, moradores, transporte escolar e demais usuários da via.

O investimento é de R$ 10.325.000,00.

Os trabalhos já alcançaram importantes etapas da execução. Foram concluídos mais de 3 quilômetros de sub-base em macadame hidráulico e base em brita graduada, além da aplicação de 2 quilômetros da capa asfáltica em CBUQ, com avanço consistente da obra.

A pavimentação da Estrada Salamanca proporcionará melhores condições para o escoamento da produção agrícola, redução dos custos de transporte, mais segurança para o tráfego de veículos e fortalecimento da economia local.

Além dos benefícios para o setor agropecuário, a obra contribui para melhorar a mobilidade das comunidades rurais, ação que garante mais qualidade de vida aos moradores e amplia a integração entre o campo e a cidade.

Para mais informações ou dúvidas relacionadas a pasta da SEMAIM – Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente, entre em contato no CAM – Centro Administrativo Municipal de Guaíra, na Avenida Tomas Luiz Zeballos, n.º 2000, Centro, ou pelo telefone (44) 3642-0001 que também é WhatsApp.

Portal Guaíra via Assessoria