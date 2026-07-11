PF e PM apreendem 500 quilos de maconha após perseguição em Guaíra

Cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidos na madrugada deste sábado (11), em Guaíra, após uma perseguição que terminou com o motorista abandonando uma picape GM Montana e fugindo para uma área de mata.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 4h, durante patrulhamento na comunidade rural Água do Bugre, na estrada de acesso ao local conhecido como “Muro Branco”.

Ao receber ordem de parada, o condutor da GM Montana desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade por estradas rurais em direção ao município de Terra Roxa.

Conforme a PM, diante da forma como o veículo era conduzido e do risco de acessar a rodovia, colocando em perigo outros usuários da via, os policiais efetuaram disparos direcionados aos pneus da picape na tentativa de interromper a fuga.

Pouco depois, o motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata. Apesar das buscas realizadas pelas equipes, ele não foi localizado.

Durante a vistoria na GM Montana, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, que totalizaram aproximadamente 500 quilos da droga.

A picape e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Com informações: Ponto da Notícia