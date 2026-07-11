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12/07/2026
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    PF e PM apreendem 500 quilos de maconha após perseguição em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidos na madrugada deste sábado (11), em Guaíra, após uma perseguição que terminou com o motorista abandonando uma picape GM Montana e fugindo para uma área de mata.
    Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 4h, durante patrulhamento na comunidade rural Água do Bugre, na estrada de acesso ao local conhecido como “Muro Branco”.
    Ao receber ordem de parada, o condutor da GM Montana desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade por estradas rurais em direção ao município de Terra Roxa.
    Conforme a PM, diante da forma como o veículo era conduzido e do risco de acessar a rodovia, colocando em perigo outros usuários da via, os policiais efetuaram disparos direcionados aos pneus da picape na tentativa de interromper a fuga.
    Pouco depois, o motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata. Apesar das buscas realizadas pelas equipes, ele não foi localizado.
    Durante a vistoria na GM Montana, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, que totalizaram aproximadamente 500 quilos da droga.
    A picape e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
    Com informações: Ponto da Notícia
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