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12/07/2026
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    Choque apreende cigarros eletrônicos e medicamentos irregulares na BR-163, em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Uma ação da equipe Canil do Batalhão de Choque resultou na apreensão de cigarros eletrônicos, medicamentos emagrecedores e anabolizantes na BR-163, em Guaíra. Os produtos foram encontrados durante abordagens realizadas no âmbito da Operação Guaíra.
    Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h30, quando os policiais realizavam fiscalizações de rotina em veículos que transitavam pela rodovia.
    Durante as abordagens, a equipe localizou dois pacotes de cigarros, 66 cigarros eletrônicos e um volume contendo diversos medicamentos emagrecedores e anabolizantes. Todo o material foi apreendido.
    Os produtos foram encaminhados à Receita Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis.
    Com informações: Ponto da Notícia
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