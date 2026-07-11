Choque apreende cigarros eletrônicos e medicamentos irregulares na BR-163, em Guaíra

Uma ação da equipe Canil do Batalhão de Choque resultou na apreensão de cigarros eletrônicos, medicamentos emagrecedores e anabolizantes na BR-163, em Guaíra. Os produtos foram encontrados durante abordagens realizadas no âmbito da Operação Guaíra.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h30, quando os policiais realizavam fiscalizações de rotina em veículos que transitavam pela rodovia.

Durante as abordagens, a equipe localizou dois pacotes de cigarros, 66 cigarros eletrônicos e um volume contendo diversos medicamentos emagrecedores e anabolizantes. Todo o material foi apreendido.

Os produtos foram encaminhados à Receita Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis.

Com informações: Ponto da Notícia