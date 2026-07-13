Sam Neill, astro de Jurassic Park, morre aos 78 anos

Carreira marcou gerações de fãs

Com uma trajetória de mais de cinco décadas e mais de 50 filmes no currículo, Sam Neill tornou-se um dos atores mais respeitados do cinema internacional. Embora tenha conquistado uma legião de admiradores como o Dr. Alan Grant em Jurassic Park (1993) e em Jurassic World: Domínio (2022), o artista também brilhou em produções como O Piano, A Caçada ao Outubro Vermelho, Enigma do Horizonte e na série Peaky Blinders.

Nascido em 14 de setembro de 1947, em Omagh, na Irlanda do Norte, Neill mudou-se ainda criança para a Nova Zelândia, país onde construiu grande parte de sua carreira e se tornou uma das personalidades mais importantes da cultura nacional. Em 2022, chegou a ser condecorado por suas contribuições ao cinema.

Luta contra o câncer

Em 2023, o ator revelou publicamente ter sido diagnosticado com um raro tipo de câncer no sangue, o linfoma angioimunoblástico de células T. Após passar por um tratamento experimental, anunciou em abril deste ano que estava livre da doença, o que tornou a notícia de sua morte ainda mais inesperada para familiares, amigos e fãs.

Nas redes sociais, artistas, cineastas e admiradores de diversas partes do mundo prestaram homenagens ao ator, lembrando seu talento, carisma e a importância de seu trabalho para o cinema. O personagem Dr. Alan Grant, protagonista de Jurassic Park, segue sendo considerado um dos mais icônicos da história da ficção científica e dos filmes de aventura.

Com informações: O Bemdito