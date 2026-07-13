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    Procurando emprego? Casa do Trabalhador oferece 19 oportunidades em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo informa que a Casa do Trabalhador está com 19 oportunidades de emprego disponíveis para moradores do município.
    As vagas abrangem diferentes áreas, como comércio, serviços, produção, construção civil e administração.
    Há oportunidades para os cargos de Auxiliar Administrativo, Supervisor Administrativo, Vendedor de Comércio Varejista, Atendente de Mesa, Atendente de Padaria, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Lavanderia, Operador de Empilhadeira, Repositor de Supermercado, Encarregado de Estoque, Ajudante de Açougueiro, Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias, Auxiliar de Linha de Produção, Auxiliar de Produção na Confecção de Roupas, Auxiliar de Pedreiro, Vidraceiro, Conferente de Mercadorias e Trabalhador Rural.
    A divulgação das vagas tem como objetivo aproximar trabalhadores das empresas que estão contratando, ampliando as oportunidades de emprego e renda e fortalecendo a economia local.
    Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador para obter mais informações sobre as vagas disponíveis e os requisitos para candidatura.
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